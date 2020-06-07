وظيفة إدارية شاغرة في الهيئة العامة للمنافسة

2020-06-06

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت الهيئة العامة للمنافسة، المتخصصة بحماية وتشجيع المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية في قطاع الأعمال، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظيفة إدارية شاغرة للسعوديين، على مسمى “سكرتير تنفيذي”؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الرئيس في مدينة الرياض.

وأبرزت الهيئة، أنَّ الوظيفة المتاحة لحمَلة درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو المجالات ذات الصلة، مع وجود خبرات سابقة.

Advertisements

وأوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم السبت الموافق 6 يونيو 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 20 يونيو 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظيفة المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)





تابعنا على تواصل معنا على تواصل معنا على

شارك الخبر









