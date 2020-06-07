20 وظيفة شاغرة في شركة التصنيع الوطنية

2020-06-06

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة التصنيع الوطنية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الإدارية والفنية والهندسية الشاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والدمام، والجبيل، وينبع.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. أخصائي- أنظمة وبرمجيات (الجبيل).

. أخصائي- أعمال تقنية المعلومات (الرياض).

. محلل أول- إدارة الجودة الشاملة (الجبيل).

. مشرف ورشة عمل- ميكانيكي (الجبيل).

. أخصائي ثاني- الميكانيكية (الجبيل).

. أخصائي ثاني- العمليات الأمنية (الرياض).

. أخصائي أول- نمذجة التسعير (الرياض).

. أخصائي ميكانيكي- الخدمات المركزية وورشة عمل (الجبيل).

. مخطط- الصيانة (الجبيل).

. ممثل- خدمة العملاء (الدمام).

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. مشرف- الصيانة الميكانيكية (ينبع).

. موظف- دعم إدارة المبيعات (الرياض).

. أخصائي أول- التخطيط (الرياض).

. منسق ثالث- صالة العرض (الدمام).

. أخصائي- أمن تقنية المعلومات (الرياض).

. محلل أول- ذكاء التسويق (الرياض).

. أخصائي أول- تطوير التطبيقات (الجبيل).

. أخصائي أول- تطوير أعمال المستودع (الرياض).

. مستشار ثالث- إستراتيجية المصب (الرياض).

. مستشار- الذكاء التنافسي (الرياض).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 6 يونيو 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)





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