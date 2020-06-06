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2020-06-06 مجلس الضمان الصحي التعاوني يعلن عن وظائف شاغرة متابعات الخليج 365 - الرياض أعلن مجلس الضمان الصحي التعاوني عن توفر وظائف شاغرة لحملة درجة البكالوريوس، مع توفر الخبرة حسب شروط الوظيفة، وذلك للعمل في مدينة الرياض، وفق المسميات والشروط التالية: 1 – مصمم سياسات أول: بكالوريوس في اقتصادات الصحة أو السياسات الصحية أو ما يعادلها

شهادة في التأمين مفضلة

يفضل شهادة Policy Development and Implementation

يجب إجادة اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة

خبرة 3 سنوات على الأقل

يفضل خبرة في تطوير وتمكين ورصد سياسات الصحة

يفضل خبرة سابقة في قطاع التأمين الصحي أو القطاع الصحي 2 – مصمم سياسات: Advertisements بكالوريوس في اقتصادات الصحة أو السياسات الصحية أو ما يعادلها

يفضل شهادة في التأمين

يفضل شهادة Policy Development and Implementation

يجب إجادة اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة

0- 3 سنوات خبرة

يفضل خبرة في تطوير وتمكين ورصد سياسات الصحة

يفضل خبرة سابقة في قطاع التأمين الصحي أو القطاع الصحي 3 – قائد فريق الترميز الطبي: بكالوريوس في إدارة معلومات الصحة أو العلوم الصحية أو ما يعادلها

يفضل شهادة في التأمين

شهادات من AAPC أو AHIMAمفضلة

يجب إجادة اللغة الإنجليزية بطلاقة تحدثًا وكتابة

خبرة 7 سنوات على الأقل

خبرة في إدارة بيانات الرعاية الصحة ومعايير الترميز والمصطلحات الطبية وDRG

خبرة في النظام المستخدم

خبرة سابقة مفضلة في القطاع الصحي أو قطاع التأمين 4 – عالم بيانات: بكالوريوس في الرياضيات أو الإحصاء أو علوم الحاسب أو علوم البيانات والتحليل أو الذكاء الاصطناعي أو ما يعادلها

إجادة اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة

0- 3 سنوات خبرة

يفضل خبرة في البحث في البيانات، نمذجة البيانات، تقنيات التعلّم باستخدام الآلة

يفضل خبرة في قواعد بيانات البحث ولغات البرمجيات الإحصائية المستخدمة (SQL، R، Python، TensorFlow)

يفضل خبرة سابقة في قطاع التأمين الصحي أو القطاع الصحي أو القطاع الحكومي أو الجهات الرقابية 5 – قائد فريق مقدمي الرعاية الطبية: بكالوريوس في الطب أو إدارة المستشفيات أو ما يعادلها

يفضل شهادة في التأمين

يجب إجادة اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة

خبرة 6 سنوات على الأقل

خبرة في الرصد والتفتيش والتمكين

خبرة سابقة ضرورية في قطاع التأمين الصحي أو القطاع الصحي – فعلى من تتوفر فيه شروط الوظيفة إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني ([email protected]) (مع ضرورة كتابة العنوان في عنوان الرسالة)، أو من خلال الرابط التالي (هنا)



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