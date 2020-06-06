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2020-06-06 #وظائف صحية شاغرة في مركز أرامكو الطبي متابعات الخليج 365- خالد الأحمد أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للرجال والنساء من السعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المركز في محافظات المنطقة الشرقية. وأبرز المركز، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: – صيدلي إكلينيكي. – طبيب أسنان عام. – مساعد طبيب أسنان. – طبيب أسنان أطفال. Advertisements – أخصائي تقويم الأسنان. – أخصائي معالج أسنان. – أخصائي علاج الأسنان العملي. وأوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 5 يونيو 2020م. وأفاد المركز أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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