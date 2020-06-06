فرصتك الأخيرة للتسجيل في أكاديمية نيوم

2020-06-06

متابعات الخليج 365 ـ الرياض:

أعلنت شركة “نيوم”، الجمعة 5 حزيران/يونيو 2020، عن قرب انتهاء التسجيل في برنامجها التدريبي “نيوم للدبلوم المهني المنتهي بالتوظيف”، الذي أعلن عنه أخيراً، ضمن مبادراتها التدريبية لتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية الشابة للعمل في مشروع نيوم.

وحددت الشركة الأحد المقبل، كآخر موعد لاستقبال الطلبات، داعيةً الخريجين والخريجات من أبناء وبنات المنطقة للمسارعة في التسجيل عبر موقع أكاديمية نيوم، مشيرة إلى أن البرنامج يهدف إلى تطوير المعارف والمهارات الفنية لأكثر من 6000 متدرب خلال السنوات الخمس المقبلة، بغرض توطين الوظائف في المجالات التي تخدم مشروع نيوم، وإشراكهم في بناء المشروع الأكبر من نوعه على مستوى العالم.

ويستقبل المشروع في عامه الأول، نحو 1000 طالب وطالبة، في ثلاثة تخصصات وهي السياحة، والضيافة، والأمن السيبراني، حيث سيتلقى الطلاب تدريبهم في أكاديمية نيوم، التي أعلن عنها في كانون الثاني/يناير من العام الجاري، بالشراكة مع كلٍ من المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني، وجامعة تبوك، وتكون الأولية في القبول لأبناء منطقة نيوم وتبوك.

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يذكر أن برنامج “نيوم للدبلوم المهني المنتهي بالتوظيف” هو أحد البرامج المتعددة لبناء قدرات المجتمع المحلي، التي أطلقتها شركة نيوم ضمن برامجها للمسؤولية الاجتماعية، حيث سبق أن أطلقت برنامج الابتعاث إلى الجامعات داخل وخارج المملكة، وبرنامجًا للتدريب الصيفي اللغة الإنجليزية لأبناء منطقة نيوم، وجاري العمل على إطلاق العديد من البرامج التي تستهدف تطوير القدرات الرقمية في النصف الثاني من العام الجاري.





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