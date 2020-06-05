وظائف صحية شاغرة بمدينة الملك سعود الطبية

2020-06-04

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت مدينة الملك سعود الطبية بالرياض، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والبورد والزمالة في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المدينة الطبية في مدينة الرياض.

وأبرزت المدينة الطبية، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– منسق التجارب السريرية (للسعوديين): شهادة الماجستير في تخصصات: (الصحة العامة، إدارة المستشفيات، التمريض).

– أخصائي التعليم والتدريب (للسعوديين): شهادة الماجستير في تخصص الصحة العامة.

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– منسق مكتب شؤون البحوث (للسعوديين): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الصحة العامة، إدارة المستشفيات، التمريض).

– طبيب نائب أمراض معدية: شهادة البورد أو الزمالة في تخصص أمراض العدوى.

وأوضحت المدينة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 4 يونيو 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 14 يونيو 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).



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