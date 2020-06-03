وظائف إدارية شاغرة بجامعة الملك سعود الصحية

2020-06-03

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الجامعة في مدينة الرياض.

وبيّنت الجامعة أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– محلل معلومات القوى العاملة: درجة البكالوريوس في تخصصات: (نظم المعلومات الإدارية، أو إدارة الأعمال، أو الموارد البشرية).

– أخصائي مزايا وتعويضات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو الموارد البشرية).

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– محلل موارد بشرية ورواتب ثاني: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو المحاسبة، أو الموارد البشرية).

وأوضحت الجامعة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من اليوم الأربعاء الموافق 11 شوال 1441هـ؛ والتقديم مستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 17 شوال 1441هـ.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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