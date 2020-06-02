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16 وظيفة شاغرة بفروع مستشفى الملك فيصل التخصصي
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية وهندسية وأمنية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات الكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والزمالة في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من الرياض، والمدينة المنورة، وجدة.
وأبرزت إدارة المستشفى، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
. مأمور سنترال (الرياض).
. مصمم جرافيكس (الرياض).
. مساعد تخطيط صدى القلب (الرياض).
. مهندس كهربائي أول (الرياض).
. مهندس معماري أول (الرياض).
. مساعد إداري ثاني (الرياض).
. كبير مندوبي المشتريات (الرياض).
. مساعد منسق حدائق (الرياض).
. رجل أمن ثانٍ (الرياض).
. استشاري مساعد- طب الطوارئ (المدينة المنورة).
. مساعد استشاري- أمراض الدم/ أورام الأطفال (المدينة المنورة).
. استشاري تخدير (المدينة المنورة).
. استشاري قلب (المدينة المنورة).
. استشاري عناية مركزة (المدينة المنورة).
. ممرض أول (جدة).
. سكرتير أول (جدة).
وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 1 يونيو 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 31 يوليو 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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