وظائف شاغرة لدى هيئة السوق المالية

2020-06-01

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت هيئة السوق المالية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة في مدينة الرياض.

وأبرزت الهيئة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مستشار- الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية: درجة البكالوريوس في تخصصات: (القانون، الأنظمة، الشريعة)، ويفضل درجة الماجستير.

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. مستشار- الإدارة العامة للمخاطر: درجة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، الاقتصاد، إدارة الأعمال)، ويفضل درجة الماجستير.

وأوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 1 يونيو 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 15 يونيو 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)





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