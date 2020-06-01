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#وظائف إدارية شاغرة للجنسين في مصفاة سامرف

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2020-06-01

#وظائف إدارية شاغرة للجنسين في مصفاة سامرف

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة مصفاة أرامكو موبيل المحدودة “سامرف”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والسعوديات، من حمَلة درجة البكالوريوس في تخصصات: (الإدارة الصناعية، أو إدارة الموارد البشرية)، أو المجالات ذات الصلة، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة ينبع الصناعية.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مستشار الموارد البشرية والتطوير (للجنسين).

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– مشرف تدريب الإدارة والقيادة (للرجال).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 1 يونيو 2020م.

وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 


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