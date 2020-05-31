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2020-05-31 #وظائف فنية وهندسية شاغرة في شركة معادن متابعات الخليج 365- خالد الأحمد أعلنت شركة التعدين العربية السعودية “معادن”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وهندسية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع شركة معادن للألمنيوم التابعة لها في محافظة رأس الخير الصناعية. وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: . فني ثالث- ميكانيكي. . مشرف- قسم التخطيط. . فني ثاني- الصيانة الميكانيكية. . مشغل- عمليات. Advertisements . فني- كهربائي. . فني أول- الصيانة الميكانيكية. . فني أول- كهرباء. وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 31 مايو 2020م. وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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