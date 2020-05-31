وظائف نسائية شاغرة بجامعة الملك سعود الصحية

2020-05-31

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للنساء، من حمَلة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الجامعة في محافظة الأحساء.

وبيّنت الجامعة أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مسؤول شؤون الطلاب ثاني: شهادة الدبلوم في تخصص إدارة الأعمال، أو في أي تخصص ذي الصلة.

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– مساعد إداري رابع: شهادة الثانوية العامة، أو شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة.

وأوضحت الجامعة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من اليوم الأحد الموافق 8 شوال 1441هـ؛ والتقديم مستمر حتى يوم الأحد الموافق 22 شوال 1441هـ.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)





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