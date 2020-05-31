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#وظائف قيادية شاغرة في الاتصالات السعودية
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة الاتصالات السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة لذوي الخبرة، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض.
وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– مدير الحكومة والأمن والدفاع: درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (إدارة الأعمال، والاقتصاد، وعلوم المعلومات).
– مدير محفظة البرامج الحكومية: درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص إدارة الأعمال.
وأوضحت شركة الاتصالات، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 31 مايو 2020م.
وأفادت الشركة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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