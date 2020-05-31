2020-05-31

#وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة المحتوى المحلي

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الهيئة في مدينة الرياض.

وبيّنت الهيئة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي أول الشراكات الوطنية: درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو أي مجال ذو الصلة.

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– أخصائي أول التعاون الإستراتيجي: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو العلاقات الدولية)، أو المجالات ذات الصلة.

وأوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 31 مايو2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 13 يونيو 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)





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