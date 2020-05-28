وظائف شاغرة : مجالات عمل الصيدلي بمصانع الأدوية

دائما ما يشغل بال أي طالب أو طالبة أثناء فترات الدراسة سؤال مهم فيما يتعلق بما بعد الدراسة و هو : ماذا سوف أعمل بعد التخرج؟ و ما هي المجالات المتاحة أمامي بعد كل هذه السنوات من الدراسة؟

و فيما يخص مجال الصيدلة ففي حقيقة الأمر أن المجالات المتاحة عديدة جدا، لا تقتصر على الصيدلة المجتمعية فحسب و لكن يوجد عدة مجالات اخرى يمكن العمل بها، على سبيل المثال و ليس الحصر:

صيدلة اكلينيكية

مصانع الأدوية

مجال التسويق و المبيعات

شركات التأمين

و مجالات اخرى تستحدث كل فترة.

و لكي نكون على دراية كاملة، فسوف نقوم بتفصيل أحد هذه المجالات حتى يكون الصيدلي ملم به، و لنبدأ في هذا المقال بمجال مصانع الأدوية.

ما هي أقسام مصانع الأدوية؟

قسم شئون التسجيل Regulatory Affairs

و هو حلقة الوصل بين و الهيئة الحكومية المختصة بشئون الدواء و على سبيل المثال في مصر هيئة الدواء المصرية، فهذه الإدارة هي المسئولة عن تقديم أي طلبات من طرف الشركة سواء يخص طلب تسجيل مستحضر جديد، طلب تغيير على مستحضر معين موجود بالفعل، و من ثم الرجوع للشركة بالمتطلبات المقترحة من هذه الهيئة للموافقة على هذه الطلبات.

2. قسم الأبحاث و التطوير Research and Development

هو القسم المسئول عن تطوير المستحضرات الجديدة، و الوصول إلى تركيبة للدواء Composition، طريقة تصنيع قابلة للتطبيق Manufacturing process، و طريقة تحليل للدواء أيضا Method of analysis.

و ذلك بعد القيام بالبحث و التجارب لكي يكون الدواء مماثل للدواء المرجعي Reference product.

3. قسم الإنتاج Production

هو القسم المنتج لمستحضرات الشركةو يتم ذلك من خلال وجود ماكينات، و عمال، تقوم بتصنيع و تغليف كافة المستحضرات وفق خطوات معينة Manufacturing process نص عليها قسم الأبحاث و التطوير و تحت إشراف صيادلة الإنتاج.

و المؤشر الرئيسي في قسم الإنتاج هو الإنتاجية Productivity، و هو كيف تصل إلى أعلى انتاجية بأقل التكاليف، وفق الخطة الموضوعة من قسم التخطيط Planning.

4. سلسة الإمدادات Supply chain

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و ينقسم إلى 3 إدارات رئيسية:

قسم التخطيط Planning

مسئول عن وضع خطة انتاج الشركة للوصول إلى أعلى انتاجية بالتنسيق مع قسم الإنتاج، وضع خطة توفير للمواد الخام اللازمة لتطوير المستحضرات و انتاجها، بما لا يعيق العملية الإنتاجية.

قسم المشتريات Purchasing

الرابط الأساسي بين الشركة و الموردين للمواد الخام، و هو مسئول عن توفير المواد من العديد من الموردين بجودة عالية، بأفضل عرض سعر ممكن بما يناسب مصلحة الشركة.

قسم الإمدادات اللوجيستية Logistics

القسم المختص بالتخليصات الجمركية في الموانئ و المطارات و تذليل كافة العقبات في طريق وصول المواد الخام للمصنع، و ذلك لتسهيل العملية الإنتاجية.

5. قسم الجودة Quality Department

يعتبر من أكبر أقسام المصنع و ينقسم إلى عدة أقسام فرعية:

مراقبة الجودة Quality control

القسم الذي يقوم بعمل الاختبارات اللازمة للتأكد من جودة اي شيء يتم دخوله، أو خروجه من المصنع عن طريق أقسامه الفرعية و هي:

مراقبة جودة المواد الخام Quality control of raw material مراقبة جودة المنتجات النهائية Quality control of finished product

توكيد الجودة Quality assurance

القسم المختص بوضع سياسة الجودة للشركة وفق البروتوكولات العالمية مثل Good manufacturing practise، و التأكد من تنفيذ هذه السياسة خلال عملية التصنيع. و أحد أدوات التأكد من ذلك هي In-Process control و هي بعض الاختبارات يتم عملها على المستحضر اثناء تصنيعه.

كل هذه الأقسام تمنح الصيدلي فرص عمل لديها في منافسة حقيقة تتطلب الجودة و العمل بإجتهاد و التطوير المستمر. و هذه كانت نبذة عن أهم أقسام مصانع الأدوية للمهتمين بالعمل في هذا المجال.

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