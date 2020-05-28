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وظيفة إدارية شاغرة لدى هيئة المحتوى المحلي

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2020-05-27

وظيفة إدارية شاغرة لدى هيئة المحتوى المحلي

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظيفة إدارية شاغرة للسعوديين، على مسمى “أخصائي تخطيط إستراتيجي”؛ وذلك للعمل بفروع الهيئة في مدينة الرياض.

وبيّنت الهيئة، أنَّ الوظيفة المتاحة لحمَلة درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو أي تخصص ذي الصلة، مع وجود خبرات سابقة.

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وأوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 27 مايو2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 4 يونيو 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظيفة المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 


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