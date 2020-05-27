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#وظائف إدارية وصحية شاغرة بمركز أرامكو الطبي
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية صحية شاغرة للرجال والنساء من السعوديين وغير السعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير ودرجة الدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المركز في كل من الظهران، والأحساء.
وأبرز المركز، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
. مستشار قانوني (الظهران).
. طبيب عيون (الأحساء).
. طبيب جلدية (الظهران).
وأوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 27 مايو 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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