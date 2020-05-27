وظائف صحية وإدارية وهندسية شاغرة بتخصصي الملك فيصل

2020-05-27

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية وهندسية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من الرياض، والمدينة المنورة.

وأبرزت إدارة المستشفى، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. أخصائي اجتماعي (الرياض).

. مشرف وحدة- هندسة تنظيم بيانات المؤسسة (الرياض).

. مدير قسم- إدارة المعلومات والبيانات (الرياض).

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. كبير فنيي الكهرباء (الرياض).

. أخصائي علاج وظيفي أول (المدينة المنورة).

وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم 27 مايو 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 26 يوليو 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)





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