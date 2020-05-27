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#وظائف شاغرة لدى التصنيع الوطنية في 4 مدن
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة التصنيع الوطنية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والجبيل، وجازان، وينبع.
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
. محلل ثاني- الأمن (الجبيل).
. فني- التحليلات (الجبيل).
. محلل أول- الأمن (الرياض).
. أخصائي أول- حلول الأعمال (الجبيل).
. مشرف أول- المواد الأولية (جازان).
. مدير- الصيانة (ينبع).
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 27 مايو 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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