وظائف شاغرة : براتب 3500 جنية| وظائف خالية بشركة أمان جوبلاس للخدمات التكنولوجية لجميع المؤهلات

تعلن شركة أمان جوبلاس للخدمات التكنولوجية احدي مشاريع شركة جوبلاس العاملة في مجال الخدمات اللوجستية وحلول المرور، عن فرص عمل شاغرة لجميع المؤهلات، بمرتبات مجزية، وذلك للعمل في فروع الشركة بالمواقع التالية ” القليوبية وبورسعيد والإسماعيلية ودمياط والبحيرة والإسكندرية، للعمل داخل وحدات المرور، وتفاصيل الوظائف كالتالي:-

وظائف شركة أمان جوبلاس للخدمات التكنولوجية

مطلوب مساعدين فني ميكانيكا سيارات، ويشترط مؤهل متوسط أو فوق متوسط، وان لا يزيد السن عن 35 سنة، براتب يبدأ من 2000 جنية. مطلوب فنيين ميكانيكا سيارات ويشترط مؤهل متوسط أو فوق متوسط، وان لا يزيد السن عن 35 سنة، وخبرة لا تقل عن سنة في مجال العمل، براتب يبدأ من 3000 إلى 3500 جنية. مطلوب مدخلين بيانات ، ويشترط مؤهل عالى، وان لا يزيد السن عن 35 سنة، براتب 2300 جنية صافى. مطلوب كاشير مؤهل عالى، ويشترط أن لا يزيد السن عن 35 سنة، براتب 2200 جنية صافى، للجنسين.

وظائف آخري:-

و يشترط لجميع الوظائف أن لا يزيد السن عن 35 سنة، ونظام العمل 8 ساعات، وتقدم الشركة للراغبين تأمينات طبية واجتماعية، ولمن يرغب في شغل الوظائف يرجى تعبئة الاستمارة الخاصة بالوظائف من خلال الرابط التالي: https://tinyurl.com/y7fdbvtj