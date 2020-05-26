وظائف هندسية شاغرة في شركة ساسرف

2020-05-26

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة مصفاة أرامكو السعودية “ساسرف”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الجبيل الصناعية.

وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. محلل قصير المدى- التخطيط وتطوير الأعمال: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكيميائية، أو ما يعادلها.

. مهندس تفتيش أول: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية، أو ما يعادلها.

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. المجدول قصير المدى-التخطيط وتطوير الأعمال: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكيميائية، أو ما يعادلها.

. مهندس- التخطيط وتطوير الأعمال: درجة البكالوريوس في تخصص هندسي ذي الصلة.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 26 مايو 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا).



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