وظائف شاغرة للجنسين في مستشفى الملك سلمان

2020-05-22

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك سلمان، عضو التجمع الصحي الأول بالمنطقة الوسطى، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للرجال والنساء، عن طريق برنامج التشغيل الذاتي، من حمَلة شهادات الماجستير والدكتوراه بعدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى في مدينة الرياض.

وأبرزت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– طبيب أخصائي مكافحة العدوى (عدد وظيفتين).

– طبيب استشاري مكافحة العدوى.

وبينت إدارة المستشفى، أنَّ الشروط المطلوبة هي:

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– خبرة لا تقل عن سنتين في تخصص مكافحة العدوى.

– وجود تصنيف من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية سارية الصلاحية ويتناسب مع الوظيفة المتقدم لها.

– اجتياز المقابلة الشخصية.

وأوضحت إدارة المستشفى، أن على الراغبين والراغبات بالتقديم إرسال السيرة الذاتية مع كتابة مسمى الوظيفة المراد التقديم عليها على البريد الإلكتروني التالي: ([email protected]).

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