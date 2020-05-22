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#وظائف شاغرة للجنسين في صيدليات النهدي
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة النهدي الطبيّة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للسعوديين والسعوديات، على مسمى “مساعد/ـة صيدلي”؛ وذلك للعمل بفروع متاجر الشركة في محافظة جدة.
وأبرزت شركة النهدي، أن الوظائف المتاحة لحمَلة شهادة الدبلوم فأعلى في تخصص الصيدلة، ولا يشترط وجود خبرات سابقة.
وأوضحت شركة النهدي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 21 مايو 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 18 أغسطس2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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