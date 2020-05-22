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#وظائف إدارية شاغرة في شركة سدافكو
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية “سدافكو”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.
وأبرزت الشركة أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– مدير التسويق: درجة البكالوريوس في تخصصات: (التسويق، أو إدارة الأعمال)، ويفضل درجة الماجستير.
– مسؤول التدريب والتطوير: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة شؤون الموظفين، وتنمية الموارد البشرية)، أو المجالات ذات الصلة، ويفضل درجة الماجستير.
– مدير القناة/ التجارة الحديثة: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، التجارة، التسويق، المالية)، ويفضل درجة الماجستير.
وأوضحت الشركة أنَّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 21 مايو 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 21 يوليو 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يمكنك الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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