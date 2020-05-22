وظائف صحية وإدارية شاغرة بمجموعة فقيه للرعاية الصحية

2020-05-21

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة فقيه للرعاية الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للرجال والنساء من السعوديين وغير السعوديين، من حملة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع مستشفى الدكتور سليمان فقيه في مكة المكرمة وجدة، والعيادة الطبية جامعة الملك عبدالله.

وأبرزت المجموعة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. ممرض- وحدة العناية المركزة (مكة المكرمة).

. مدير وحدة- علاقات العملاء (عيادة جامعة الملك عبدالله).

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. ممرض- غسيل الكلى (جدة).

. أخصائي مبيعات (للسعوديين/ جدة).

وأوضحت المجموعة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع المستشفى الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 21 مايو 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).



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