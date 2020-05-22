- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم #وظائف صحية وإدارية شاغرة بمجموعة فقيه للرعاية الصحية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
#وظائف صحية وإدارية شاغرة بمجموعة فقيه للرعاية الصحية
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت مجموعة فقيه للرعاية الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للرجال والنساء من السعوديين وغير السعوديين، من حملة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع مستشفى الدكتور سليمان فقيه في مكة المكرمة وجدة، والعيادة الطبية جامعة الملك عبدالله.
وأبرزت المجموعة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
. ممرض- وحدة العناية المركزة (مكة المكرمة).
. مدير وحدة- علاقات العملاء (عيادة جامعة الملك عبدالله).
. ممرض- غسيل الكلى (جدة).
. أخصائي مبيعات (للسعوديين/ جدة).
وأوضحت المجموعة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع المستشفى الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 21 مايو 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19
تواصل معنا على
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر #وظائف صحية وإدارية شاغرة بمجموعة فقيه للرعاية الصحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.