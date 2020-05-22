وظائف إدارية شاغرة لدى الخدمات الطبية للقوات المسلحة

2020-05-21

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، عن توفر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حملة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى الخدمات الطبية للقوات المسلحة في مدينة الرياض.

وبينت الإدارة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مشرف المناطق الحرجة والتعبئة: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (إدارة المواد، أو إدارة المستشفيات)، أو المجالات ذات الصلة.

– مشرف تخزين: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (الإدارة العامة، وإدارة الأعمال، وإدارة المواد، وإدارة المستشفيات).

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– مراقب المخزون: شهادة الدبلوم في تخصصات: (إدارة المواد، أو إدارة التوريد)، أو المجالات ذات الصلة.

– مساعد مواد: شهادة الثانوية العامة.

– موظف مشتريات (عدد 3 وظائف): شهادة الدبلوم في تخصص إدارة المواد، أو شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو التجارة).

وأوضحت الإدارة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر بوابة التوظيف بالموقع الإلكتروني للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 21 مايو 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 5 يونيو 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).



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