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وظائف في رئاسة الحرمين للمرتبتين 13 و14
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
أعلنت رئاسة شؤون الحرمين عن فرص وظيفية عبر الرابط التالي هنا للمرتبتين 13 و 14 بالمسميات والشروط المذكورة.
وأوضحت أن الفرص الوظيفية هي مدير عام التشغيل والصيانة ومدير عام الدراسات والمشاريع.
أما الشروط فأوضحت أنها يجب على المتقدم أن يكون سعوديًّا، ولائقًا طبيًّا، وألا يقل المؤهل العلمي عن الشهادة الجامعية، وتتوفر لديه الخبرات المناسبة لشغل الوظائف العليا.
وضمن الشروط أيضًا ألا يقل تقويم أدائه الوظيفي خلال السنتين الأخيرة بتقدير ممتاز، وأن يجتاز المقابلة الشخصية، وتتوفر فيه المتطلبات النظامية بحسن السيرة والسلوك والنزاهة.
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