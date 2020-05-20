وظائف قيادية شاغرة لدى بوبا العربية

2020-05-19

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة بوبا العربية للتأمين الصحي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مدير أول- التعويضات والمزايا: درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال.

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. مدير- التخطيط المالي وإدارة الأداء: درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (المالية، أو المحاسبة، أو الاقتصاد)، أو أي آخر ذي الصلة.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 مايو 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 19 يوليو 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)





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