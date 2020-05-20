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#وظائف هندسية وإدارية شاغرة في مستشفى قوى الأمن
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلن برنامج مستشفى قوى الأمن، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في مدينة الرياض.
وأبرزت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– مهندس ميكانيكي: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية.
– مبرمج تطبيقات هواتف: درجة البكالوريوس في تخصصات: (هندسة البرمجيات، علوم الحاسب والمعلومات).
وأوضحت إدارة المستشفى، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 19 مايو 2020م.
وأشارت إدارة المستشفى إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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