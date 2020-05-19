وظائف شاغرة لدى شركة BAE SYSTEMS في 3 مدن

2020-05-19

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، المتخصصة بمجالات التصنيع والطيران والتكنولوجيا والأمن، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف تدريبية وهندسية وإدارية وفنية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وتبوك، والطائف.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. طيار مدرب- الهوك (تبوك).

. مهندس محاكي مراقبة الحركة الجوية (الرياض).

. مشرف متجر الخروج- التايفون (الطائف).

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. مدير تجاري أول (الرياض).

. مشرف متجر التسلح- التايفون (الطائف).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 مايو 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)





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