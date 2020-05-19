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#وظائف إدارية شاغرة في هيئة الصادرات
متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد
أعلنت هيئة تنمية الصادرات السعودية “الصادرات السعودية”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض.
وأبرزت الهيئة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– مدير أول فعالية (عدد 3 وظائف): درجة البكالوريوس في تخصص التسويق، ويفضل درجة الماجستير.
– أخصائي أول التخطيط الاستراتيجي (عدد وظيفتين): درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، ويفضل درجة الماجستير.
– أخصائي أول التسويق: درجة البكالوريوس في تخصص التسويق، ويفضل درجة الماجستير.
– أخصائي البحوث والمعلومات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو الاقتصاد)، أو ما يعادلها.
وأوضحت الهيئة، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 مايو 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 19 يوليو 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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