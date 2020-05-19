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وظيفة قيادية شاغرة في هيئة الصادرات
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت هيئة تنمية الصادرات السعودية “الصادرات السعودية”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظيفة إدارية شاغرة للسعوديين، على مسمى “مدير المراجعة الداخلية”؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض.
وأبرزت الهيئة، أنّ الوظيفة المتاحة لحمَلة درجة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، أو المالية)، ويفضل درجة الماجستير في تخصصات: (المراجعة الداخلية، أو المحاسبة)، مع وجود خبرات سابقة.
وأوضحت الهيئة، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 18 مايو 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 18 يوليو 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظيفة المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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