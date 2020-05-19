وظائف إدارية وفنية شاغرة في شركة معادن

2020-05-19

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية “معادن”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، ورأس الزور.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مدير- الواجهات والتطوير (الرياض): درجة البكالوريوس فأعلى في تخصصات: (الهندسة، أو إدارة المشاريع).

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. مخطط أول- لوجستيات (رأس الزور): شهادة الدبلوم كحد الأدنى في تخصص الهندسة.

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 18 مايو 2020م.

وأفادت الشركة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)





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