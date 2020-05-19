وظائف شاغرة لدى بوبا للتأمين في 3 مدن

2020-05-18

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة بوبا العربية للتأمين الصحي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، وغير السعوديين من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وجدة، والخبر.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي تطوير تطبيقات (جدة).

– مسؤول السلامة والأمن (للسعوديين/ الخبر).

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– مسؤول السلامة والأمن (للسعوديين/ الرياض).

– مسؤول السلامة والأمن (للسعوديين/ جدة).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 18 مايو 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 18 يوليو 2020م.

وأفادت الشركة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)





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