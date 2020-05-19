وظائف إدارية شاغرة في شركة تحكم

2020-05-18

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت الشركة السعودية للتحكم التقني والأمني الشاملة المحدودة “تحكم”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس في تخصصات: (تقنية المعلومات، أو هندسة البرمجيات، أو هندسة الكمبيوتر)، أو المجالات ذات الصلة، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي شبكات.

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– مصمم مهندس المؤسسي.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 18 مايو 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 1 يونيو 2020م.

وأفادت الشركة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)





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