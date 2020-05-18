وظائف شاغرة : وظائف شاغرة للشباب ولجميع المؤهلات والأعمار بمرتبات تصل لـ5000 جنيه والشروط وكيفية التقديم

أعلنت وزارة الشباب والرياضة اليوم عن وتوفير وظائف شاغرة للشباب من بنك وظائف طور وغير، وكانت الوظائف التي تم الإعلان عنها اليوم بشركة دواجن في القاهرة، ومطلوب خريجي تعليم عالي ذكور بتقدير جيد إلى جيد جداً في اللغة الإنجليزية، ويشترط ألا يزيد السن في هذه الوظيفة عن 25 سنة، والخبرة غير مطلوبة، والعمل ثماني ساعات والراتب مجزي بالإضافة إلى التأمين الإجتماعي والطبي، ويتم إرسال السيرة الذاتية على العنوان [email protected] بوظيفة منسق مشتريات.

وظائف شاغرة للشباب ولجميع المؤهلات والأعمار

كما أعلنت الشباب والرياضة في وقت سابق أول أمس عن وظائف خالية وعاجلة أخرى، من خلال توظيف طور وغير، حيث مطلوب على وجه السرعة سائق مندوب مبيعات، بشركة برايم للمنتجات الغذائية، والوظيفة عبارة عن سائق مندوب مبيعات، ومطلوب مؤهل عالي ومتوسط وخبرة سنة، ورخصة خاصة أو مهنية، والسن لا يزيد عن 33 سنة، والراتب 3 آلاف جنيه بخلاف العمولات، ويوجد تأمين صحي واجتماعي، وللتقدين يتم ملء الإستمارة التالية https://tinyurl.com/ybnqh2e3 وتقديمها.

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كم تم توفير وظائف شاغرة بدواجن الوطنية، في مجال المجازر والأعلاف والتربية، والوظائف عبارة عن متابعة السيارات بجميع مواقع الشركة، والكشف عن رخص السائقين والتعامل مع شركات التأجير، والعمل في الجيزة وأكتوبر، ومطلوب مؤهلات عليا خبرة 3 سنوات ولا يزيد السن عن 38 سنة، والعمل 8 ساعات والراتب 5500 جنيه، وحوافز ربع سنوية، ويومين إجازة أسبوعياص، وللتقديم من خلال ملئ هذه الإستمارة https://bit.ly/2pPHnoY.

وظائف شاغرة طور وغير

كما يتوفر وظائف بشركة أمان، ومطلوب أخصائي ائتمان ورئيس مجموعة ومدير فرع للموهلات العليا، مع الخبرة، وجمعة وسبت إجازة والرواتب مجزية بخلاف بلات للإنتقال والمكالمات، ويوجد تأمين طبي واجتماعي، وللتقديم من https://tinyurl.com/yb6yv7nh.

كما يتوفر أيضاً وظائف شاغرة وخالية في عدة مجالات وهي، صيدلي ويشترط الخبرة 6 سنوات، ويتم العمل في المهندسين والمقطم وشبرا ومصر الجديدة وبور سعيد.

مساعد صيدلي، مؤهل متوسط وخبرة تبدأ من ستة أشهر، والعمل في المهندسين والقاهرة الجديدة وأكتوبر.

تجميل مؤهل عالي، وخبرة وبدون خبرة.

كاشير مؤخل عالي أو متوسط.

دليفري، مؤهل متوسط.

أمن مؤهل متوسط.

عامل خدمات بدون مؤهل.

والمرتبات مجزية ويتم احتساب سنوات الخبرة، والتقديم https://bit.ly/2JXCOQF، وذلك بصيدليات العزبي، وللمزيد عليك بزيارة الصفحة الرسمية للشباب والرياضة “فيس بوك”.