وظائف إدارية شاغرة لدى بوبا للتأمين

2020-05-17

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة بوبا العربية للتأمين الصحي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مسؤول- خدمات مندوب المستشفى: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، والتسويق، والرعاية الصحية)، أو المجالات ذات الصلة.

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. مدير- العناية الشخصية المنسقة: درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 17 مايو 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 17 يوليو 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)





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