2020-05-17

#وظائف شاغرة للجنسين في شركة بن زقر كورو

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة بن زقر كورو المحدودة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والسعوديات، من حملة شهادة الثانوية العامة ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– محاسب الحسابات الدائنة والمدينة: درجة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، المحاسبة).

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– ممثل مكتب الاستقبال (للنساء): شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 17 مايو 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 17 يوليو 2020م.

وأفادت الشركة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)





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