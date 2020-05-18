وظائف هندسية وإدارية شاغرة في التصنيع الوطنية

2020-05-17

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة التصنيع الوطنية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الجبيل، وجازان.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مشرف- التميز في التصنيع (الجبيل): درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة، أو في أي مجال ذي الصلة.

. مدير- إدارة المشاريع (جازان): درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (الهندسة الميكانيكية، أو الهندسة الصناعية، أو الهندسة الكهربائية، أو هندسة العمليات، إدارة الأعمال).

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. مدير- العمليات التقنية وتحسين الأداء (جازان): درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة المعدنية، الهندسة الكيميائية).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 17 مايو 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)





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