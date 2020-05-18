وظيفة إدارية شاغرة في شركة ياسرف

2020-05-17

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير “ياسرف”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظيفة إدارية شاغرة للسعوديين، على مسمى “مساعد إداري”؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة ينبع.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظيفة المتاحة لحمَلة شهادة الدبلوم في مجال ذي الصلة، مع وجود خبرات سابقة.

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وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 17 مايو 2020م؛ والتقديم مُستمر حتى تاريخ 17 يوليو 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظيفة المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).



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