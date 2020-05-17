2020-05-17

#وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة المحتوى المحلي

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الهيئة في مدينة الرياض.

وبيّنت الهيئة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مدير الفئات المشتركة- المشتريات الحكومية: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو التجارة)، أو أي تخصص ذي الصلة.

. مدير فئات المحتوى المحلي- شراء المحتوى المحلي: درجة البكالوريوس في تخصص التجارة، أو أي تخصص ذي الصلة.

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. أخصائي أول تطوير أعمال: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الصناعية، أو إدارة الأعمال، أو الطب الحيوي، أو الأدوية)، أو التخصصات ذات الصلة.

وأوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 16 مايو2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 30 مايو 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)





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