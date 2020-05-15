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#وظائف صحية وإدارية شاغرة بمستشفى الملك فيصل التخصصي
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات الكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من الرياض، وجدة.
وأبرزت إدارة المستشفى، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– اختصاصي سلامة المرضى (الرياض).
– مساعد رعاية مرضى (الرياض).
– فني الحالات الطارئة (الرياض).
– أخصائي جودة التمريض (الرياض).
– مساعد إداري ثانٍ (الرياض).
– محلل شؤون الموظفين (الرياض).
– صيدلاني ثانٍ (الرياض).
– كبير أخصائيي العلاج الترفيهي (جدة).
– أخصائي التصوير الإشعاعي (جدة).
وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 13 مايو 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 29 مايو 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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