7 #وظائف إدارية شاغرة في الاتصالات السعودية

2020-05-14

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة الاتصالات السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة لذوي الخبرة، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مشرف الفواتير والتحصيل: درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال.

– مدير قسم تخطيط المنتجات العالمية: درجة البكالوريوس في تخصص التسويق.

– مشرف تسويق: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، التسويق).

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– مدير الحسابات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (التسويق، المبيعات).

– مدير قسم إدارة إيرادات التجوال: درجة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، وهندسة الاتصالات).

– مدير قسم التسعير الوطني: درجة البكالوريوس في تخصص التسويق.

– أخصائي تسويق: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، التسويق، العلاقات العامة).

وأوضحت شركة الاتصالات، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 14 مايو 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).



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