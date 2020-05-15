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#وظائف شاغرة لدى البنك السعودي الفرنسي
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلن البنك السعودي الفرنسي، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير ودرجة الدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع البنك في مدينة الرياض.
وأبرزت إدارة البنك أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدير علوم البيانات.
– كبير مسؤولي التسويق الرقمي.
– قائد العمليات وتقديم الخدمات.
– مدير مساعد المنتجات الرقمية.
– قائد/ كبير التقنيين.
وأوضحت إدارة البنك، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 14 مايو 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 29 مايو 2020م.
وأفادت الإدارة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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