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#وظائف شاغرة لدى فروع متاجر إكسترا
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت الشركة المتحدة للإلكترونيات “إكسترا”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع متاجر الشركة في كل من الخبر، وفروع أخرى.
وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– أمين الصندوق
– مستشار مبيعات.
– موظف خدمة العملاء
– مدير الخدمات.
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 13 مايو 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 13 يوليو 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرْجَى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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