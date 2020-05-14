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#وظائف شاغرة في شركة مصفاة ساسرف
أعلنت شركة مصفاة أرامكو السعودية “ساسرف”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الجبيل الصناعية.
وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– كيميائي مختبر: درجة البكالوريوس في تخصص الكيمياء، أو أي مجال مشابه..
– رئيس قسم التطوير المهني والقيادي: درجة البكالوريوس في التقنية، أو درجة الماجستير في تخصص إدارة الأعمال.
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 13 مايو 2020م.
وأفادت الشركة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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