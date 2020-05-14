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#وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة المحتوى المحلي
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الهيئة في مدينة الرياض.
وبيّنت الهيئة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– مدير القوانين واللوائح: درجة البكالوريوس في تخصص القانون، أو أي مجال ذي الصلة.
– مدير القطاعات الناشئة: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الاقتصاد، والهندسة، والمالية)، أو المجالات ذات الصلة.
– أخصائي أول تطوير الأعمال: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، أو إدارة الأعمال)، أو أي تخصص ذي الصلة.
وأوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 13 مايو2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 30 مايو 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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