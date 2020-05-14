وظائف صحية وإدارية شاغرة في مستشفى قوى الأمن

2020-05-13

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلن برنامج مستشفى قوى الأمن، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في مدينة الرياض.

وأبرزت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. أخصائي أول- مختبر الغذاء: درجة البكالوريوس في تخصصات: (علم الأحياء الدقيقة لعلوم الأغذية، أو علوم الكيمياء الحيوية)، أو المجالات ذات الصلة.

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. مبرمج: درجة البكالوريوس أو شهادة الدبلوم في تخصص علوم الحاسب والمعلومات.

وأوضحت إدارة المستشفى، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 13 مايو 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)





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