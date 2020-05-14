وظائف قيادية شاغرة في الاتصالات السعودية

2020-05-13

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة الاتصالات السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة لذوي الخبرة، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير قسم إدارة حملات الاستبقاء المدفوعة مسبقًا: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة أعمال، التسويق).

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– مدير قسم إدارة البيانات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (هندسة حاسب آلي، وعلوم الحاسب، وتقنية المعلومات والحاسوب).

وأوضحت شركة الاتصالات، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 13 مايو 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)





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