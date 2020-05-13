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#وظائف هندسية وفنية شاغرة في شركة BAE SYSTEMS
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، المتخصصة بمجالات التصنيع والطيران والتكنولوجيا والأمن، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من تبوك، والطائف، والظهران.
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
. مشرف صيانة أنظمة إلكترونيات الطيران- الهوك (تبوك).
. مشرف ميكانيكي- التايفون (الطائف).
. مشرف فني ميكانيكي- التايفون (الطائف).
. مشرف فني إلكترونيات الطيران- التايفون (الطائف).
. مراقب إلكترونيات الطيران- التايفون (الطائف).
. مدير عمليات الصيانة (الظهران).
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 12 مايو 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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